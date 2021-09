Nertuno. I volontari Plasticfree hanno ripulito l’area di Torre Astura

26 Settembre in occasione della DATA NAZIONALE PLASTICFREE con ben 338 appuntamenti in tutta ITALIA, in 97 province, 20 nel Lazio i Volontari PLASTICFREE di Nettuno si sono riuniti nello splendido scenario di TORRE ASTURA e ancora una volta hanno fatto un lavoro encomiabile , strappando con forza e determinazione chili e chili di reti fantasma, pezzi di barche in vetroresina , inferriate, pallets, un boiler per l’acqua calda oltre a tanta tantissima plastica e microplasiche. La giornata pur con un cielo plumbeo, si è svolta all’insegna dell’allegria e della cultura , tanti bimbi affascinati dalle spiegazioni date dal referente Plasticfree Nettuno , sulla pericolosità delle plastiche e microplastiche nell’ambiente e la spiegazione e presentazione del sito di Torre Astura tenuto dalla D.ssa Maria Serena De Francesco Archeologa e Direttore scientifico del Museo Antiquarium presso il Forte Sangallo.Tra le varie fortificazioni presenti sulla costa laziale, Torre Astura, localizzata a 10 km dalla cittadina di Nettuno, è una delle più antiche e affascinanti. Vanta una storia millenaria, ripercorribile attraverso le testimonianze archeologiche presenti sul sito e gli scritti di letterati e viaggiatori che, nel tempo, hanno decantato le bellezze di questo luogo magico. All’evento hanno preso parte diverse associazioni di volontariato che andiamo a ringraziare,incominciamo da Gruppo Rucerche Storiche Nettunia, A.E.Z.A Guardia Nazionale, Associazione Fratelli del Mondo che si occupa di orientamento legale ai richiedenti asilo, nonché alle categorie ad alto rischio di emarginazione sociale. I ragazzi dei centri di accoglienza della zona, coordinati dagli operatori della Cooperativa Sociale MediHospes e l’Ass. Fratelli del Mondo, Il Girasole centro artistico internazionale , e il supporto di Acero prima mescita totalmente Plasticfree nel borgo di Nettuno. Cogliamo l’occasione per ringraziare il Comune di Nettuno per il Patrocinio e per il supporto logistico per il ritiro dei rifiuti da parte della società Tekneco e un grazie particolare all’assessore all’ambiente Claudio Dell’Uomo. E un grazie agli oltre 100 volontari che hanno partecipato.