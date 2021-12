Porto di Anzio. Coronavirus: a chi spettano i controlli?

Il coronavirus continua a diffondersi, le Autorità sanitarie invitano ad evitare assembramenti ma ieri pomeriggio presso il porto di Anzio capannelli di persone, alcune delle quali senza nessun mezzo di protezione, attendevano le paranze che tornavano dalla pesca. Ma non basta, perché c’erano almeno quattro galantuomini che vendevano in barba a qualsiasi regola telline conservate in anonimi secchi di plastica, riempiti di acqua.

La mia domanda: chi è deputato ad effettuare i controlli?

Eduardo Saturno