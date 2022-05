Regione Lazio. Legge quadro sulla Disabilità, approvato il testo in Commissioni Bilancio e Sanità: in Aula il 25 Maggio 

Le Commissioni Bilancio e Sanità del Consiglio Regionale del Lazio, hanno dato il loro ok alla dotazione finanziaria della proposta di legge 169 del 2019. Un passo importante verso l’approvazione di un testo atteso da tantissimi cittadini, dalle loro famiglie e da tutte le associazioni che sono state coinvolte, in questi anni, in un complesso lavoro di ascolto che è stato il nostro, vero, punto di partenza. Con questo atto vengono destinati 5,5 milioni di risorse aggiuntive alle politiche per la disabilità e, inoltre, si semplificano ed unificano le fonti di intervento, rendendole strutturali. Il 25 Maggio la legge approderà in Aula per essere votato in tempi celeri, e dare risposte concrete a tutti i cittadini fragili e alle associazioni che hanno contribuito alla sua stesura e far fronte al forte bisogno di inclusione delle persone con disabilità nelle proprie comunità. Per approfondire