Premio Giornalistico A. Bisceglia per la comunicazione sociale VII° edizione, “Il giornalismo e le grandi paure – i media tra allarmismo e corretta informazione”

Ilaria Beretta, giornalista e collaboratrice di Avvenire. Dopo la premiazione dei vincitori la.serata è stata salutata da Serena Bisceglia, presidente della Fondazione Alessandra Bisceglia ViVa Ale Onlus. L'uso delle parole è

importante e presto avremo un glossario sulle sensibilità inerenti la Persona; la parola è Responsabilità; attenersi alla complessità dei fatti e tenersi in una posizione di Terzietà; non compiacersi del richiamo dei numerosi like; sono lontani i tempi della comunicazione per giornale radio con radioline a transistor, o dei Tg dei 3 canali Rai e, a valanga, agli inizi degli anni Novanta le notizie delle TV commerciali; con l’apparire della rete e poi il “boom dell’informazione internet” avvenuto dalla metà degli anni Dieci, la “verità di Stato” prima possibile con le sole reti TV e radio non esiste più, la Rete l’ha disinnescata; oggi è facile dare la notizia ed è preziosa la Terzietà tra le parti in campo della Nostra Professione; quali approcci e metodo di comunicazione per il mondo degli adulti e quello dei giovanissimi e degli scolari; lo strumento comunicativo è un linguaggio corretto con poche parole sintetiche non esasperate ed emozionanti. Oggi un server posto in un Paese, in un angolo qualsiasi del Mondo, ad esempio alle “Cayman” a titolo evocativo dei cosiddetti paradisi fiscali per il capitale finanziario, oggi sono i luoghi dove si possono diffondere notizie senza nessuna verifica, o verifica di Legge e norme etiche, diffusione spesso di fatti o notizie non vere o adulterate, le fake news o le bufale come si diceva per la carta stampata. Oggi i dati da accumulare ed archiviare nel “Mondo digitale” sono il nuovo petrolio, capitale da archiviare e che non brucia in quanto ricchezza in divenire, con il supporto rivoluzionario dell’Intelligenza Artificiale, con le nanotecnologie, con le nuove frontiere dello Spazio e del Cyberspazio: nuove frontiere sono anche i fondali oceanici, la scoperta del sistema solare fin poi.all’intimità scientifica infinitamente minuscola dell’atomo, dalle unità astronomiche -la distanza Terra-Sole – ai nanometri, migliaia di miliardi di mm, la distanza tra un protone e l’elettrone. Queste le occasioni, in quest’appuntamento annuale dedicato