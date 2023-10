A Nettuno il “Tour itinerante per prevenire e contrastare la violenza di genere”

Si è tenuto questa mattina presso l’aula consiliare del Comune di Nettuno l’importante iniziativa Comuni in rete: Tour itinerante per prevenire e contrastare la violenza di genere.

Il percorso per un valido ed efficace contrasto della violenza di genere.

Nell’ intervento di apertura il commissario del Comune di Nettuno dott. Antonio Reppucci ha ringraziato il Procuratore Amato- e ha sottolineato “l’importanza di mettere in campo tutti gli strumenti possibili per contrastare la violenza di genere, un gioco di squadra tra istituzioni e reti del volontariato. Una rete più efficiente, un supporto psicologico, centri di ascolto e accoglienza importante il lavoro del volontariato. Ma noi siamo tutti protagonisti per affrontare il fenomeno. Nessuno può dire non mi riguarda”.

L’incontro promosso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Velletri – ha detto nel suo intervento il Procuratore Giancarlo Amato– si propone di rafforzare sul territorio alleanze e reti per alzare il livello di contrasto contro il fenomeno determinato da fattori endogeni ed esogeni, che richiede un approccio multidirezionale e soluzioni che non sempre i territori sono riusciti a costruire. Il cammino verso la democrazia paritaria ancora a lungo- ha aggiunto-perché la condizione femminile presenta luci ed ombre, in taluni contesti e la donna non è ancora considerata per valore e conoscenza. Più suscitatori sociali più reti di protezione e prevenzione solidarietà, più alleanze sociali: scuola, famiglia, parrocchia, volontariato, istituzioni, migliore assistenza legale, medico psicologica, più casi di accoglienza e centri di ascolto e antiviolenza, una giustizia più celere per una reale concrete svolta e discontinuità contro il fenomeno odioso che per certi versi inarrestabili come antidoto e anticorpo contro violenze sessuali fisiche morali psicologiche economiche, offese umiliazioni”.

Il dott. Marcello Pezzi ha illustrato la funzione della piattaforma “con te” per il contrato della violenza di genere

L’avv. Patrizia Rosaria la Rosa ha illustrato la funzione dello Sportello della Procura della Repubblica di Velletri che si pone come punto di riferimento in sinergia tra il team della Procura, e le referenti psicologhe della Asl RM 6 e degli avvocati del foro di Velletri che presiedono lo Sportello, dove la donna è indirizzata nel giusto percorso di sostegno garantendo protezione e assicurandole una maggiore vicinanza e fluidità al percorso della giustizia.

Interessanti gli interventi della dott.ssa Margherita Camarda dirigente dei settore servizi Sociali del Comune di Nettuno che ha illustrato il lavoro svolto anche con le nuove assistenti sociali da poco assunte, e quelli delle volontarie dei centri antiviolenza e dei Dirigenti scolastici. Presenti i vertici delle forze dell’ordine.

A suggellare l’intesa la firma del Protocollo d’intesa interistuzionale tra Procura della Repubblica e Comune di Nettuno.