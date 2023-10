Mercoledì 1° novembre alle ore 11.00 sulle pagine facebook della “Duemme Multimedia” ( https://www.facebook.com/duemmemultimedia) e della testata, “Osservatore Internazionale” (https://www.facebook.com/osservatoreinternazionale ) andrà in onda il Live Talk “VENTI DI GUERRA”, uno spazio di approfondimento dedicato sia alla Guerra in Ucraina che all’attuale conflitto in essere in Medio Oriente tra Israele e Hamas, che vedrà Angelo Pugliese, ( collaboratore della nostra testata e responsabile della comunicazione della duemmemultimedia.it) condurre un forum insieme al giornalista de “La Stampa” Jacopo Iacoboni, il generale Domenico Rossi ( già sottosegretario alla Difesa tra il 2014 e il 2018), Franco Tallarita ( attuale direttore della nostra testata) e Alessandro Bonifazi ( giovane vice-presidente dell’IARI, istituto geopolitico).

Sarà possibile porre delle domande attraverso la piattaforma dei commenti di Facebook.