Da domani 1° novembre si riapre la possibilità di chiedere il voucher per l’abbonamento ai mezzi pubblici

A partire da domani 1° novembre alle ore 8 si riapre la possibilità di chiedere il voucher per l’abbonamento ai mezzi pubblici. Sarà importante fare la richiesta immediatamente perché in base alla cifra stanziata saranno poco più di 600mila persone a poterne usufruire. Quindi domani a tutti gli effetti sarà un click day. La domanda dovrà essere presentata sul portale del ministero del lavoro, ovvero https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it/

Il vaucher è destinato a coloro che hanno un reddito entro i 20mila euro, che dovrà essere autocertificato durante la domanda, e consiste in 60 euro da utilizzare per un abbonamento (da mensile ad annuale) per i mezzi del trasporto pubblico che dovrà essere utilizzato entro la fine di novembre. Per quanto riguarda la richiesta per i minorenni, questa dovrà essere fatta da un genitore. Come consuetudine per accedere alla piattaforma dedicata sarà necessario avere lo Spid o la carta d’identità elettronica.

Roberto Alicandri