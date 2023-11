Giornata contro la violenza sulle donne: le iniziative previste

La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne è una ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999.

Le iniziative in programma

Il Liceo Scientifico e Linguistico Innocenzo XII dice NO alla violenza sulle donne e celebra questa giornata il 24 novembre presso il Pala Rinaldi di Anzio, alla presenza di alcune associazioni attive sul territorio e soprattutto con la partecipazione attiva di tutti gli studenti dell’ Istituto, che interverranno con i lavori svolti durante il percorso didattico, pensato a misura proprio per arrivare a sensibilizzare tutti rispetto a tutto quello che è il concetto in generale di violenza.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 24 NOVEMBRE

Ore 9:00 Palasport Giulio Rinaldi- Anzio

Saluti istituzionale del Dirigente Scolastico Dottoressa Antonella Femminò

Commemorazione delle vittime

a cura degli studenti delle classi quinte del liceo scientifico

Presentazione della giornata

a cura dei docenti F.S. Ambiente Territorio-Diritti Umani

Presentazione dei relatori

a cura del docente referente di Educazione Civica

“L’importanza della prevenzione con strumento nella battaglia contro la violenza fisica e psicologica”

a cura del Presidente Elsa Casano- Associazione” MI CHIAMAVA PRINCIPESSA”

“Manipolazione affettiva “

a cura del professor Pietro Callegaro

“I segnali Killer e le relazioni tossiche”

“I centri antiviolenza nel territorio e i centri di ascolto”

“La convenzione di Istanbul”

a cura del Presidente Anna Silvia Angelini e della Dottoressa Alessandra Conti – Associazione AIDE

“Codice Rosso”

Intervento di personale esperto della Questura di Roma

Premiazioni

Esibizione degli studenti

Tuttə insieme! “Ogni giorno. Contro la violenza sulle donne.” NON UNA DI MENO! NI UNA MÁS! Un presidio sul nostro martoriato territorio, attivo da 10 anni con azioni artistiche di resistenza Baraonda, associazione di resistenza culturale. Ingresso libero fino a esaurimento posti, su prenotazione.

Il 5 dicembre 2023 convegno del Rotary Club Costa Neroniana sulla “Violenza di genere”.

A Roma, dalle 14,30 è previsto un corteo, organizzato dal movimento “Non una di meno”, che partirà dal Circo Massimo e arriverà a San Giovanni.