Nettuno, accesso alle spiagge: il comitato nell’azione penale tutela dell’interesse del comune

tutela dell’interesse del comune

Intervento ex art. 93 c.p.p. nel procedimento penale n. 2647/2025 presso la Procura della Repubblica di Velletri

In data 24 aprile 2026, il Comitato dei Mille e Dialogo ha provveduto a depositare – tramite il Portale Deposito Atti Penali del Ministero della Giustizia – l’atto di intervento ex art. 93 c.p.p. nel procedimento Registro Noti PM n. 2647/2025, attualmente pendente presso la Procura della Repubblica di Velletri. L’atto, predisposto con l’assistenza degli avvocati penalisti del Codacons, è stato regolarmente acquisito “ai sensi dell’art. 172, comma 6 bis, c.p.p.”.

Al centro della vicenda della limitazione degli accessi alle spiagge nettunesi si colloca la disciplina delle fasce di rispetto di Via Gramsci, così denominate in quanto sottoposte al rispetto di puntuali vincoli normativi volti alla tutela del demanio marittimo, alla corretta gestione del territorio costiero e alla garanzia dell’accesso pubblico al mare. In tale contesto, il Comitato dei Mille e Dialogo assume un ruolo istituzionale di vigilanza civica, ponendosi come garante dell’interesse collettivo e contribuendo alla piena ricostruzione dei fatti oggetto d’indagine.

Il Comitato ritiene opportuno ribadire un principio giuridico di assoluta evidenza: i lotti privati confinanti con il pubblico demanio marittimo non possono, in alcun modo, limitare o ostacolare l’accesso dei cittadini alle spiagge, le quali – per legge e per natura del bene – devono rimanere liberamente fruibili in ogni momento. Le fasce di rispetto rappresentano un complesso di obblighi e limiti che impediscono chiusure, trasformazioni o condotte idonee a comprimere diritti che appartengono alla collettività.

Con l’iniziativa processuale intrapresa, il Comitato dei Mille e Dialogo esercita le prerogative riconosciute agli enti esponenziali, riaffermando il proprio impegno istituzionale nella tutela della legalità, della trasparenza amministrativa e dei diritti diffusi.

Il Comitato conferma la propria fiducia nell’operato della magistratura e nella corretta conduzione del procedimento penale in corso.