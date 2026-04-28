HomeCronacaArdea, trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa: Carabinieri arrestano...
Cronaca

Ardea, trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa: Carabinieri arrestano 28enne di Tor San Lorenzo

Redazione
By Redazione
0
0

ARDEA (RM) – I Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne del posto, con precedenti, gravemente indiziato del reato di detenzione abusiva di arma da sparo clandestina. L’operazione è scaturita nel pomeriggio a seguito dello sviluppo di una segnalazione pervenuta dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Le informazioni acquisite hanno permesso ai militari di avviare un’incisiva attività d’indagine, condotta con il coordinamento della Centrale Operativa della Compagnia di Anzio.

Nel corso di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato una pistola marca “Bruni” calibro 8, priva di munizionamento e con matricola abrasa.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Velletri, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la successiva convalida innanzi al Giudice per le Indagini Preliminari.

*Le notizie del quotidiano inliberauscita sono utilizzabili, a condizione di citare espressamente la fonte quotidiano inliberauscita  e l’indirizzo https://inliberauscita.it

 

____________________________________________________

Inliberauscita il quodidiano che puoi leggere senza pubblicità invasiva

Redazione redazione@inliberauscita.it

Per la pubblicità su InliberaUscita tel. 3333240563 - info@inliberauscita.it

 

 

 

 

 

 

 

Articolo precedente
‘Ndrangheta, Confederazione cosentina a Roma: arrestati due usurai con l’arsenale da guerra
Articolo successivo
Nettuno, accesso alle spiagge: il comitato nell’azione penale tutela dell’interesse del comune
Redazione
Redazionehttp://www.inliberauscita.it
Periodico telematico di informazione fondato il 16 giugno 2011 Registrazione presso il tribunale ordinario di Velletri n°12/2011

Ultime Notizie

Carica altri