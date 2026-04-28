Ardea, trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa: Carabinieri arrestano 28enne di Tor San Lorenzo

ARDEA (RM) – I Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne del posto, con precedenti, gravemente indiziato del reato di detenzione abusiva di arma da sparo clandestina. L’operazione è scaturita nel pomeriggio a seguito dello sviluppo di una segnalazione pervenuta dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Le informazioni acquisite hanno permesso ai militari di avviare un’incisiva attività d’indagine, condotta con il coordinamento della Centrale Operativa della Compagnia di Anzio.

Nel corso di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato una pistola marca “Bruni” calibro 8, priva di munizionamento e con matricola abrasa.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Velletri, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la successiva convalida innanzi al Giudice per le Indagini Preliminari.