Anzio, Porto: pubblicato il bando per l’ormeggio e i servizi accessori

È pubblicato il bando per l’affidamento del “Servizio di assistenza all’ormeggio e servizi accessori presso il porto di Anzio”. L’appalto è relativo alle attività gestionali dell’approdo turistico, del quale è concessionario il Comune.

“Si tratta di un ulteriore passo in avanti nella gestione diretta da parte dell’ente – spiega il sindaco, Aurelio Lo Fazio – abbiamo dimostrato nella prima fase che il porto non aveva bisogno di progetti faraonici o società che si sono rivelate fallimentari, ma è possibile un’amministrazione oculata”.

L’affidamento partirà dal prossimo 1 ottobre, nel frattempo il servizio sarà svolto da un operatore che sarà individuato dagli uffici.

“È un percorso ormai definito – aggiunge il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici, Pietro Di Dionisio – che oltre i servizi da fornire, ci vede impegnati anche nella realizzazione delle opere di miglioramento dell’area in concessione per le quali sono in corso le procedure amministrative”.

I partecipanti al bando dovranno presentare un’offerta che miri a:

* migliorare la qualità complessiva dei servizi portuali;

* garantire condizioni di sicurezza, efficienza e fruibilità del porto;

* rafforzare la vocazione turistica del porto di Anzio;

* assicurare il supporto operativo alla gestione pubblica comunale

L’appalto ha ad oggetto lo svolgimento delle attività necessarie alla gestione ordinaria del porto turistico, tra cui:

* operazioni di ormeggio e disormeggio;

* attività di prevenzione e intervento in caso di inquinamento;

* gestione delle comunicazioni radio VHF;

• sorveglianza delle aree portuali;

* accoglienza e assistenza tecnica agli utenti;

* supporto alle attività amministrative e operative del porto.

L’importo a base di gara è pari a 337.593,79 euro