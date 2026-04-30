M5S Anzio: Oasi per gli animali: meno propaganda, più serietà

Oasi per gli animali: meno propaganda, più serietà. Apprendiamo con sorpresa, ma non troppo, le accuse di un ex assessore della Lega dopo la discussione in Consiglio comunale sull’oasi per il benessere degli animali. Conviene però rimettere i fatti al centro. Il tema non è stato respinto, è già presente negli atti ufficiali del Comune, nel DUP 2026–2028, dove è previsto l’obiettivo di verificarne la realizzazione anche in collaborazione con il Comune di Nettuno. Questa si chiama programmazione, non propaganda. Troviamo singolare che si parli di “arroganza politica” quando basterebbe leggere gli atti per capire che il percorso è già avviato e va affrontato con serietà, nelle sedi competenti, non con uscite mediatiche. Singolare è che la proposta sia arrivata da chi siede nella Commissione competente, cioè il luogo naturale in cui questi temi vanno discussi e affrontati in modo concreto e approfondito, tenendo conto anche degli aspetti sanitari, sociali e istituzionali. Il Movimento 5 Stelle di Anzio lavora da anni su questo obiettivo, non per visibilità ma per costruire soluzioni reali. Ed è anche grazie a questo impegno se oggi l’oasi per gli animali è dentro la programmazione ufficiale dell’Ente. Non dimentichiamo un dato politico essenziale, l’ex assessore della Lega, negli anni della sua gestione, non ha fatto nulla su questo tema, nonostante la presenza di una mozione sull’oasi canina approvata all’unanimità nel 2020 e presentata proprio dal Movimento 5 Stelle. Oggi si parla e si attacca ma i fatti raccontano un’altra storia. Niente strumentalizzazioni, solo lavoro serio, confronto nelle sedi giuste e rispetto per una questione che riguarda il benessere degli animali e la qualità della vita della nostra comunità. Anzio, 30 aprile 2026 Movimento 5 Stelle Anzio