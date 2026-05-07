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Anzio. Ordinanza contro la prostituzione, sanzione di 150 euro per chi contratta prestazioni

Roberta Sciamanna
By Roberta Sciamanna
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Il sindaco, Aurelio Lo Fazio, ha firmato l’ordinanza di “Contrasto alla prostituzione su strada e tutela della sicurezza urbana”.
Si vieta “di contrattare con soggetti dediti alla prostituzione ovvero concordare con gli stessi prestazioni sessuali a pagamento

di intrattenersi, anche solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l’attività di meretricio ovvero che abbiano comportamenti che manifestino comunque l’intenzione di esercitare l’attività consistente in prestazioni sessuali;
se l’interessato è a bordo di un veicolo la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito al meretricio. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell’avvenuta violazione alla presente ordinanza”.
Ferma restando l’eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi in vigore e fermi i limiti edittali fissati per le violazioni alle ordinanze comunali, il pagamento è individuato in 150 euro.

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Roberta Sciamannahttps://inliberauscita.it
Giornalista Pubblicista, laureata in Scienze della Comunicazione presso La Sapienza di Roma, iscritta all’Ordine Nazionale dei Giornalisti dal 2004. Ha lavorato per "La Provincia", "Latina Oggi", "Il Granchio", "Reporter News"

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