Guardia di finanza, inaugurati i nuovi uffici della caserma di Nettuno

Si è svolta, alla presenza del Comandante Regionale Lazio della Guardia di finanza, Generale di Divisione Mariano La Malfa, la cerimonia di inaugurazione dei nuovi uffici della Compagnia della Guardia di finanza di Nettuno, situati all’interno della storica caserma di piazza Giuseppe Mazzini, intitolata al “Cap. Francesco Tomasi”.

I nuovi uffici sono stati realizzati negli spazi che fino a pochi anni fa ospitavano lo sportello dell’Agenzia delle Entrate di Nettuno, successivamente trasferito in via Umberto Porfiri. L’ampliamento della caserma consentirà alla Compagnia di operare in ambienti più moderni ed efficienti, rafforzando ulteriormente la presenza della Guardia di finanza sul territorio e garantendo ai cittadini un presidio di legalità ancora più funzionale nel cuore della città.

Nel corso della cerimonia, il Vescovo di Albano, S.E. mons. Vincenzo Viva, ha impartito la solenne benedizione ai locali, mentre il Secondo Cappellano Militare Capo, Don Francesco Chiantera, ha dato lettura della tradizionale “Preghiera del Finanziere”.

Alla cerimonia hanno partecipato, altresì, il Comandante Provinciale Roma della Guardia di finanza, Gen. B. Vittorio Capriello, che nella mattinata ha svolto una visita ispettiva presso il Reparto, il Comandante del II Gruppo Roma, Col. t.ISSMI Gianluca Simonetti, una rappresentanza dell’A.N.F.I. nonché i sindaci di Anzio e Nettuno, comuni nei quali il Reparto opera quotidianamente.

Nell’occasione è stata inoltre presentata un’opera realizzata dall’artista locale Clara Pagliarulo, figlia di un militare del Reparto, che ha donato alla Guardia di finanza un affresco eseguito all’interno dei nuovi locali.

Le Autorità intervenute hanno espresso apprezzamento per la professionalità e il costante impegno profuso dalle Fiamme Gialle nella prevenzione e repressione delle diverse forme di illegalità di matrice economica e finanziaria, sottolineando l’importanza dell’attività svolta, in maniera efficace e concreta, a tutela degli imprenditori, dei professionisti e dei cittadini onesti.