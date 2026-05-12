Sanità Lazio, il M5S: “basta caos nei pronto soccorso. Depositata mozione per istituire i ‘Punti di Intervento Rapido'”

La proposta del gruppo M5S alla Regione Lazio.

“Abbiamo presentato una mozione per l’istituzione dei PIR (Punti di Intervento Rapido) presso le Aziende Sanitarie del Lazio. La proposta punta a risolvere l’emergenza del sovraffollamento ospedaliero, garantendo percorsi rapidi per i codici minori e restituendo dignità a pazienti e operatori sanitari. I PIR, già sperimentati con successo in altre regioni, agiranno come filtri territoriali per i casi a bassa complessità. Con la mozione chiediamo alla Giunta regionale di avviare la sperimentazione prioritariamente nelle Case e negli Ospedali della Comunità, a garantire medici e infermieri e protocolli clinici specifici per i casi meno gravi, a integrare i flussi con il 118 e i medici di base per un accesso diretto e semplificato e a monitorare i risultati in termini di riduzione dei tempi d’attesa e soddisfazione dei cittadini.

La nostra è una battaglia di civiltà per il diritto alla salute. Per anni la sanità del Lazio è stata vista come un bancomat o un terreno di tagli lineari: noi proponiamo soluzioni concrete e innovazione organizzativa.

I Pronto Soccorso al collasso sono il simbolo di una medicina territoriale che è stata smantellata dalle vecchie logiche politiche. Con l’istituzione dei PIR mettiamo finalmente al centro il cittadino, non i budget. La Giunta dimostri se vuole davvero difendere la sanità pubblica o se vuole continuare a lasciare i cittadini soli nel momento del bisogno”.