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Sanità Lazio, il M5S: “basta caos nei pronto soccorso. Depositata mozione per istituire i ‘Punti di Intervento Rapido'”

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La proposta  del gruppo M5S alla Regione Lazio.

“Abbiamo presentato una mozione per l’istituzione dei PIR (Punti di Intervento Rapido) presso le Aziende Sanitarie del Lazio. La proposta punta a risolvere l’emergenza del sovraffollamento ospedaliero, garantendo percorsi rapidi per i codici minori e restituendo dignità a pazienti e operatori sanitari. I PIR, già sperimentati con successo in altre regioni, agiranno come filtri territoriali per i casi a bassa complessità. Con la mozione chiediamo alla Giunta regionale di avviare la sperimentazione prioritariamente nelle Case e negli Ospedali della Comunità, a garantire medici e infermieri e protocolli clinici specifici per i casi meno gravi, a integrare i flussi con il 118 e i medici di base per un accesso diretto e semplificato e a monitorare i risultati in termini di riduzione dei tempi d’attesa e soddisfazione dei cittadini.

La nostra è una battaglia di civiltà per il diritto alla salute. Per anni la sanità del Lazio è stata vista come un bancomat o un terreno di tagli lineari: noi proponiamo soluzioni concrete e innovazione organizzativa.

I Pronto Soccorso al collasso sono il simbolo di una medicina territoriale che è stata smantellata dalle vecchie logiche politiche. Con l’istituzione dei PIR mettiamo finalmente al centro il cittadino, non i budget. La Giunta dimostri se vuole davvero difendere la sanità pubblica o se vuole continuare a lasciare i cittadini soli nel momento del bisogno”.

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