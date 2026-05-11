“Zeroplastica”, ecoisola al porto. Consegnate le chiavi ai capitani dei pescherecci

Sono state consegnate oggi, lunedì 11 maggio, ai capitani dei pescherecci della flotta di Anzio le tessere per accedere all’area per lo smaltimento dei rifiuti realizzata dal progetto “ZeroPlastica”. L’area di smaltimento dei rifiuti prevede uno spazio per la raccolta degli oli esausti e della plastica trovata in mare. L’area, videosorvegliata, è già operativa e si trova presso la banchina del Molo Innocenziano di Anzio. L’accesso è consentito esclusivamente ai possessori della tessera e sarà possibile, quindi, ‘tracciare’ chi conferisce il rifiuto.

Presenti all’iniziativa il sindaco Aurelio Lo Fazio, l’assessore all’ambiente Luca Brignone e con il supporto del Comandante della Capitaneria di porto Lorenzo Giovannone, della referente del dipartimento Memotef dell’università Sapienza di Roma Chiara Certomà e della società Raw-News.

“È un passaggio importante del progetto ZeroPlastica – dice il sindaco, Aurelio Lo Fazio – che grazie al coinvolgimento degli operatori sono certo che ci darà importanti soddisfazioni”.

“Le attività che si svolgono d’intesa con il dipartimento Memotef proseguono – aggiunge l’assessore Brignone – quello dell’ecoisola è uno degli aspetti pratici, ma si sono svolti e si stanno svolgendo una serie di appuntamenti di sensibilizzazione che coinvolgono tutta la cittadinanza. Il recupero dei materiali plastici raccolti dai pescherecci e degli oli esausti ci consentirà di aumentare la raccolta differenziata ma soprattutto di tutelare l’ambiente marino”.

Anzio, 11 maggio 2026