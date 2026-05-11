Processione della Madonna delle Grazie, un successo straordinario

Uno straordinario successo di presenze a Nettuno, negli ultimi due fine settimana in cui la città ha reso omaggio alla Santa Patrona Nostra Signora delle Grazie con la Processione di Andata e quella di Ritorno. La città ha accolto le migliaia di cittadini che hanno voluto rendere omaggio alla Madonna delle Grazie con una grande organizzazione, un piano di sicurezza che ha funzionato perfettamente e uno sforzo organizzativo importante che ha consentito lo svolgimento di questo evento in tranquillità.

Per questo è importante oggi, alla luce dello splendido lavoro corale che è stato messo in campo, ringraziare i Padri Passionisti, i Parroci del territorio, le Forze dell’ordine per la presenza costante, i volontari della Protezione civile e il personale della Polizia locale, le Confraternite che hanno guidato il corteo sempre bellissimo, le Associazioni che hanno supportato l’evento, il personale della Tekneko che dopo la Processione ci ha restituito la nostra città bella e pulita.

“La Festa di Maggio e la Processione della Madonna delle Grazie – ha detto il Sindaco Nicola Burrini – è un momento che esalta il nostro senso di Comunità unita e mette in evidenza l’impegno e la passione dei tanti che lavorano per il bene comune.

Questo rito antichissimo di Fede e di festa ha la capacità di commuovere tante persone, noi stessi, e gli ospiti dei Gemellaggi con cui ogni anno rinnoviamo rapporti di stima, amicizia ospitalità e collaborazione che sono importanti e rispecchiamo il valore profondo di questa Festa che riguarda il sostegno reciproco, l’impegno per la fratellanza e la Pace, l’inclusione, la vicinanza a chi è più fragile. Voglio quindi ringraziare tutti coloro che si sono spesi per rendere queste giornate meravigliose”.