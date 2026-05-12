La Breast Unit della ASL Roma 6. Partito il nuovo Ambulatorio all’Ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno

Salute della Donna: La Breast Unit della ASL Roma 6 cresce. Partito il nuovo Ambulatorio all’Ospedale di Anzio

Prosegue l’impegno della ASL Roma 6 nel potenziamento dei servizi di prevenzione e cura sul territorio. Da oggi, presso l’Ospedale di Anzio, è ufficialmente attivo il nuovo ambulatorio di chirurgia senologica afferente alla UOC Breast Unit, diretta dalla dottoressa Tiziana Mastropietro.

L’apertura di questa nuova sede rappresenta un traguardo fondamentale nel percorso di prossimità delle cure dedicato alla salute della donna. L’ambulatorio di Anzio va a integrarsi alla rete già consolidata e operativa presso gli Ospedali dei Castelli, Velletri e Marino, con l’obiettivo di ridurre le distanze tra cittadinanza e strutture specialistiche e ottimizzare la presa in carico delle pazienti.

Il modello della Breast Unit si conferma così come un centro di eccellenza multidisciplinare, dove ogni donna può trovare un percorso diagnostico-terapeutico personalizzato, standard di cura elevati e un’assistenza che mette al centro non solo l’aspetto clinico, ma anche l’umanizzazione del rapporto medico-paziente.

Sull’importanza di questa nuova apertura è intervenuto il Direttore Generale della ASL Roma 6, Giovanni Profico: “L’attivazione dell’ambulatorio di chirurgia senologica ad Anzio è una risposta concreta alle necessità delle donne del nostro litorale. Il nostro obiettivo è abbattere le barriere d’accesso e garantire una continuità assistenziale che parta dal territorio per arrivare all’eccellenza chirurgica. Rafforzare la Breast Unit significa investire in prevenzione e tempestività, assicurando alle nostre pazienti il supporto di una rete di professionisti qualificati sempre più vicina a casa loro”.

Il nuovo ambulatorio consentirà di gestire con maggiore efficacia le visite senologiche e i successivi percorsi di follow-up, garantendo una gestione integrata e multidisciplinare della patologia mammaria in linea con le più recenti linee guida regionali e nazionali. L’accesso al servizio si ottiene tramite prenotazione al Cup.