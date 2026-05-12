Nettuno, festa nostra Signora delle Grazie: il ringraziamento della confraternita

La nota del Priore della Confraternita di Nostra Signora delle Grazie di Nettuno, Davide Donato

Con la Solenne Processione di Ritorno dello scorso 10 maggio e la commovente risalita della Sacra Immagine avvenuta il successivo lunedì 11 maggio dopo la Santa Messa delle ore 18.30, si sono conclusi i festeggiamenti in onore di Nostra Signora delle Grazie, Patrona di Nettuno.

“Ancora una volta, nella nostra Nettuno, il mese di maggio si è aperto con momenti di intensa fede e grande devozione – afferma Davide Donato, Priore della Confraternita di Nostra Signora delle Grazie, unitamente al Vice Priore Fabrizio Gentile e a tutto il Consiglio direttivo -. A partire dai giorni del Triduo di preparazione alla Festa, celebrati al Santuario e terminati, lo scorso primo maggio, con la vestizione dei nuovi Confratelli e delle nuove Consorelle, abbiamo assistito a un tripudio di amore per la nostra Madonna. Tra l’altro, anche quest’anno c’è stato un buon numero di nuovi Confratelli e Consorelle nonché di Novizi e Novizie, a testimonianza di quanto, oltre alla devozione per la Madonna, sia ancora attuale il messaggio di Fede e tradizione della nostra Confraternita”.

La Festa Patronale, come di consueto, ha avuto uno dei suoi momenti centrali nella Solenne Processione di Andata, cui sono seguiti le Sante Messe celebrate nella Collegiata dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista, le Fiaccolate serali per le vie del Borgo e tantissimi altri momenti di preghiera, fino alla altrettanto toccante Solenne Processione di Ritorno al Santuario. Degna di nota la giornata di giovedì 7 maggio, che ha visto la celebrazione in Collegiata della Veglia per le Vocazioni, presieduta da Monsignor Vincenzo Viva, Vescovo della Diocesi Suburbicaria di Albano. Il nostro Vescovo, poi, ha anche presieduto la Fiaccolata per le vie del Borgo, accompagnato da diverse centinaia di fedeli.

“Come da tradizione ormai più che consolidata – aggiunge il Priore della Confraternita -, sabato 9 maggio, ossia il giorno precedente la Processione di Ritorno, è stata celebrata la giornata dedicata agli ammalati e ai sofferenti, con la partecipazione anche degli ospiti delle case di cura del territorio. Prima della Santa Messa con l’unzione degli infermi, celebrata sul Sagrato della Collegiata davanti alla Sacra Immagine della Madonna delle Grazie con grande partecipazione di popolo, è stato organizzato in piazza Marconi anche un pranzo comunitario offerto dalla Confraternita, la cui buona riuscita è stata garantita anche grazie al supporto di tante attività del territorio, ossia Bar Pietrosanti, Caffè Volpi, Forno Papa Doc, Ciopan, Forno Franceschini, Forno Lola, Delizie del Forno. Un ringraziamento speciale, poi, va anche a coloro che si sono prodigati per donare i ricordini di questa magnifica giornata”.

Dunque, anche in questo 2026, la Festa Patronale è stata indimenticabile, con ogni appuntamento che ha visto una partecipazione numerosa di fedeli sia in Collegiata che al Santuario, oltre che nelle Processioni.

“Un infinito ringraziamento, come sempre – conclude il Priore -, va a tutto il popolo di Nettuno, innamorato e profondamente devoto alla Madonna, ma anche al nostro Vescovo Monsignor Vincenzo Viva, al Parroco di San Giovanni e nostro Padre Spirituale don Fabrizio Pianozza, al Rettore del Santuario padre Pasquale Gravante, a tutti i Sacerdoti e Religiosi che hanno animato le Sante Messe e le Fiaccolate, al Consiglio Direttivo della Confraternita e a tutte le Consorelle, i Confratelli e i Capocoppia, senza i quali non sarebbe stato possibile organizzare la nostra Festa e renderla, per quanto possibile, sempre migliore. Infine, un ringraziamento particolare va al tenore Christian Pietrosanti che, anche quest’anno, con la sua meravigliosa voce, ha ricoperto il ruolo del solista nel canto della nostra Confraternita ‘Madre Tutta Santa’, emozionando come sempre per la sua professionalità. Evviva Maria!”