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14 maggio, “Vivavoce”, in sala consiliare a Nettuno il progetto contro le dipendenze

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Si terrà il 14 maggio alle 19, presso la Sala consiliare del Comune di Nettuno, un momento di confronto e riflessione, organizzato dal Moige, contro le dipendenze.

L’iniziativa, che si chiama “Vivavoce”, è un progetto finanziato dal Consiglio dei ministri, dipartimento delle politiche contro la droga e altre dipendenze, è patrocinata dal Comune di Nettuno.

Ad affrontare l’argomento il dottor Marco Conciatori, psicologo e psicoterapeuta. Si tratta di un’occasione importante per sensibilizzare le famiglie e i giovani sul fenomeno delle dipendenze e proteggere il futuro delle nuove generazioni.

L’evento è gratuito e aperto al pubblico.

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