Patto per Nettuno: un cantiere di ascolto e proposta dedicato ai comitati di quartiere

“Il Patto per Nettuno ha aperto lo scorso marzo un cantiere di ascolto e proposta dedicato ai comitati di quartiere e alle realtà territoriali della città, avviando un percorso che da allora continua a svilupparsi nel tempo.

Si tratta di un lavoro costante di confronto e coordinamento tra esperienze e bisogni dei diversi territori, con l’obiettivo di costruire una visione condivisa e concreta delle priorità della città.

Ieri questo percorso è stato ripreso e ulteriormente rilanciato con un nuovo momento di confronto, che ha confermato la volontà di proseguire su questa strada.

Crediamo infatti che il dialogo tra chi vive quotidianamente i quartieri sia uno strumento fondamentale: permette di condividere problemi comuni, mettere a fattor comune le diverse esperienze e rafforzare le proposte che nascono dal territorio.

Per questo invitiamo tutti i direttivi dei comitati di quartiere interessati a mettersi in contatto e partecipare ai prossimi incontri del percorso avviato, contribuendo con idee, segnalazioni e proposte.

L’obiettivo è semplice: dare voce ai territori e trasformare le istanze dei cittadini in proposte concrete da portare avanti nelle sedi istituzionali competenti.

Continueremo a lavorare in questa direzione, con spirito di ascolto e collaborazione, nell’interesse di tutta la comunità di Nettuno.

Certi anche di una sempre più incisiva collaborazione con le amministrazioni di Nettuno ed Anzio, da sempre informate tempestivamente dalle associazioni di quartiere delle varie problematiche che affliggono appunto queste aree lontane dal centro”.

Gabriele Stirpe – Pagina Politica

Presidente Commissione Decentramento

Patto per Nettuno