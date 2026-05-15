Nettuno, venerdì 15, al forte Sangallo “4 passi nel novecento”

Questo venerdì il nostro viaggio nel Novecento letterario prosegue con un incontro che attraverserà il secolo da un estremo all’altro, seguendo le tracce lasciate da alcuni dei suoi autori più importanti e arrivando fino alle voci che hanno raccontato gli ultimi decenni della narrativa italiana contemporanea.

La lezione, tenuta dal professor Elvio Calderoni, partirà dalle suggestioni di Marcel Proust, James Joyce e Italo Svevo, attraversando memorie, coscienza e rivoluzioni dello stile narrativo, per poi compiere un salto verso la fine del secolo alla ricerca di quelli che potrebbero essere i classici di domani: Andrea De Carlo, Pier Vittorio Tondelli ed Enrico Brizzi.

Come sempre non sarà soltanto una lezione, ma un’esperienza fatta di ascolto, confronto e piccoli momenti da vivere insieme. Per questo vi invitiamo a portare con voi anche “il biscotto di Proust”, la celebre madeleine, simbolo del ricordo e delle emozioni che riaffiorano attraverso i sensi.

L’appuntamento è per venerdì 15 maggio alle ore 17:30 presso la Biblioteca Comunale Forte Sangallo. L’ingresso è gratuito.

L’iniziativa fa parte del cartellone “Ci vediamo di venerdì”, fortemente voluto dall’Assessore alla Cultura Roberto Imperato, con la consueta collaborazione del Presidente del Consiglio Comunale Roberto Alicandri.

Vi aspettiamo per continuare insieme questo percorso dentro il Novecento.