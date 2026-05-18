E’ stato approvato, dalla giunta comunale di Nettuno, il progetto esecutivo dei lavori di: “Riqualificazione e messa in sicurezza della Pista ciclopedonale di San Giacomo”, a Nettuno, per un importo complessivo di euro 240mila euro.
L’intervento, che prevede il completo rifacimento del tratto di percorrenza e la separazione fisica tra corsia ciclabile e veicolare tramite dispositivi riconoscibili agli utenti, verrà affidato all’Impresa vincitrice della procedura negoziata, entro fine mese.
E’ prevista la completa risoluzione dei dissesti causati dalle radici delle alberature, e la messa in sicurezza degli attraversamenti.
“La sicurezza viaria e pedonale – ha detto il Sindaco – è una priorità e stiamo cercando risorse e fondi per intervenire su tutte le urgenze. Questo intervento sarà un importante punto di riqualificazione a San Giacomo, in prossimità del nuovo polo scolastico”.
Nettuno, approvata la riqualificazione della pista ciclopedonale di San Giacomo, l’affidamento dei lavori entro fine mese
E’ stato approvato, dalla giunta comunale di Nettuno, il progetto esecutivo dei lavori di: “Riqualificazione e messa in sicurezza della Pista ciclopedonale di San Giacomo”, a Nettuno, per un importo complessivo di euro 240mila euro.
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