Nettuno, approvata la riqualificazione della pista ciclopedonale di San Giacomo, l’affidamento dei lavori entro fine mese

E’ stato approvato, dalla giunta comunale di Nettuno, il progetto esecutivo dei lavori di: “Riqualificazione e messa in sicurezza della Pista ciclopedonale di San Giacomo”, a Nettuno, per un importo complessivo di euro 240mila euro.

L’intervento, che prevede il completo rifacimento del tratto di percorrenza e la separazione fisica tra corsia ciclabile e veicolare tramite dispositivi riconoscibili agli utenti, verrà affidato all’Impresa vincitrice della procedura negoziata, entro fine mese.

E’ prevista la completa risoluzione dei dissesti causati dalle radici delle alberature, e la messa in sicurezza degli attraversamenti.

“La sicurezza viaria e pedonale – ha detto il Sindaco – è una priorità e stiamo cercando risorse e fondi per intervenire su tutte le urgenze. Questo intervento sarà un importante punto di riqualificazione a San Giacomo, in prossimità del nuovo polo scolastico”.