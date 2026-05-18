Ariccia e Genzano controlli dei Carabinieri: un arresto per spaccio, sequestri e sanzioni ad attività commerciali

I Carabinieri della Compagnia di Velletri hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio tra i comuni di Ariccia e Genzano di Roma, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati in genere, al contrasto dello spaccio di stupefacenti e al controllo degli esercizi commerciali.

I controlli serrati dell’Arma hanno permesso di arrestare un cittadino italiano di 48 anni, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di minuziosi controlli da parte dei carabinieri della Sezione Radiomobile l’uomo è stato trovato in possesso di 6 g di cocaina e 315 euro in contanti, ritenuto provento dello spaccio.

Nel corso delle operazioni, i Carabinieri – unitamente a personale specializzato del N.A.S. e del N.I.L. – hanno inoltre effettuato controlli mirati presso quattro esercizi commerciali della zona. Tre di essi hanno presentato difformità e irregolarità nel rispetto della normativa di settore. In uno studio di tatuaggi a Genzano di Roma sono state riscontrate non conformità strutturali, organizzative e igieniche, che hanno portato al sequestro amministrativo di 12 pigmenti colorati scaduti.

In un bar e sala slot nel comune di Ariccia, le verifiche hanno fatto emergere carenze relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, comportando sanzioni amministrative per 3.017 euro. Presso una frutteria, sempre nel comune di Ariccia, i Carabinieri hanno riscontrato la presenza di lavoratori irregolari (“in nero”), violazione che ha fatto scattare la sospensione dell’attività imprenditoriale e un’ulteriore sanzione di 6.100 euro.

L’attività di prevenzione ha permesso inoltre di contrastare l’uso di droghe: tre persone sono state segnalate alle autorità competenti poiché trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale.

Complessivamente, nell’ambito del servizio sono state controllate 70 persone circa e 40 veicoli, elevate 6 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, ritirata una patente di guida e sottoposto a sequestro un veicolo.