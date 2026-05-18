Premiati in Regione, per meriti sporitivi, Nello Vaudi e Marco Attoma

Venerdì 15 maggio presso la sala Mechelli del consiglio regionale del Lazio, per l’evento, premiativo delle benemerenze ed eccellenze sportive del Lazio, volto a riconoscere e celebrare i talenti e gli sforzi di atleti ed istruttori che, quotidianamente, si dedicano con passione e impegno alla propria disciplina, sottolineando il valore dello sport come strumento di crescita personale, sociale e comunitaria. Premiati per meriti sportivi Maestro Nello Vaudi (sovrintendente capo della Polizia di Stato in servizio presso il commissariato di Genzano ) e Marco Attoma (assistente Capo di Polizoa Penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Velletri).

“Per noi è stato un onore ricevere questo riconoscimento poiché è il frutto di tanto lavoro e tanti piccoli traguardi” Commentano i protagonisti.