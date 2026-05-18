Disturbi alimentari, il 21 maggio l’incontro con gli esperti al comune di Nettuno

L’Associazione Polimnia e Donna Donna Onlus hanno organizzato, per il 21 maggio alle 17, presso la Sala Consiliare del Comune di Nettuno, il Convegno “Ascoltare il Corpo, Accogliere la Mente” , sulla prevenzione e sensibilizzazione dei Disturbi Alimentari. L’evento è patrocinato dal Comune di Nettuno.