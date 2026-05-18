L’Associazione Polimnia e Donna Donna Onlus hanno organizzato, per il 21 maggio alle 17, presso la Sala Consiliare del Comune di Nettuno, il Convegno “Ascoltare il Corpo, Accogliere la Mente” , sulla prevenzione e sensibilizzazione dei Disturbi Alimentari. L’evento è patrocinato dal Comune di Nettuno.
Disturbi alimentari, il 21 maggio l’incontro con gli esperti al comune di Nettuno
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