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Disturbi alimentari, il 21 maggio l’incontro con gli esperti al comune di Nettuno

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Disturbi alimentari, il 21 maggio l'incontro con gli esperti al comune di Nettuno 1L’Associazione Polimnia e Donna Donna Onlus hanno organizzato, per il 21 maggio alle 17, presso la Sala Consiliare del Comune di Nettuno, il Convegno “Ascoltare il Corpo, Accogliere la Mente” , sulla prevenzione e sensibilizzazione dei Disturbi Alimentari. L’evento è patrocinato dal Comune di Nettuno.

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