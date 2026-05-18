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Il 22 maggio terzo appuntamento con “4 passi nel 900”. Musica e poesia al Forte Sangallo

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Il 22 maggio terzo appuntamento con "4 passi nel 900". Musica e poesia al Forte Sangallo 1Il prossimo venerdì 22 maggio si terrà al Forte Sangallo di Nettuno il terzo incontro sul ‘900 organizzato da Elvio Calderoni. Si tratta di un evento culturale che presterà particolare attenzione al mondo musicale.
Durante l’incontro si andrà alla ricerca di possibili connessioni tra poesia e canzone pop con esempi pratici e analisi di testi. Inoltre, verranno date indicazioni operative per il gran finale del 29 maggio con il dibattito su Pirandello.
L’appuntamento è gratuito e si inizia alle 17,30. L’evento è Patrocinato dal Comune di Nettuno.

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