Truffe online correlate al noleggio di auto, 58enne denunciata a Ciampino

I Carabinieri della Stazione Ciampino Aeroporto hanno denunciato una donna di 58 anni, originaria di Napoli e residente a Castel Volturno (CE), già nota alle forze dell’ordine, ritenuta responsabile del reato di truffa.

L’attività investigativa è scaturita dalla denuncia presentata da un’imprenditrice romana di 64 anni. I militari hanno accertato che l’indagata aveva creato una pagina web fittizia, presentandosi falsamente come la titolare di un’agenzia di autonoleggio.

Attraverso questo raggirante stratagemma, la donna era riuscita a indurre la vittima a versare la somma di 330 euro su un conto corrente, risultato poi a lei stessa intestato.

Il pagamento era destinato alla locazione di una vettura che, nella realtà, non è mai stata consegnata.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata dai Carabinieri che hanno concluso gli accertamenti.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che le persone coinvolte sono da ritenersi presunte innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.