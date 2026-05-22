Nettuno, il 6 giugno l’evento “Cerimoniale di stato e simboli della Repubblica”

“CERIMONIALE DI STATO E SIMBOLI DELLA REPUBBLICA”: un incontro dedicato al decoro e all’identità nazionale per divulgare, promuovere e riscoprire il valore, la storia e il profondo rispetto dovuto ai Simboli che uniscono il Paese e quei Simboli devono essere chiari, corretti, riconoscibili, affinché in essi i cittadini possano ritrovare autorevolezza, serietà e rispetto.

Sabato 6 giugno 2026, alle ore 10.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Nettuno, si terrà l’importante evento dal titolo: “CERIMONIALE DI STATO E SIMBOLI DELLA REPUBBLICA. Divulgazione e promozione del rispetto del decoro e della dignità dei Simboli della Repubblica”, organizzato dal Gruppo Insigniti dell’ordine al Merito della Repubblica Italiana, con il Patrocinio del Comune di Nettuno e la collaborazione della Pro Loco Città di Nettuno.

L’evento nasce con l’obiettivo di accendere i riflettori su un patrimonio immateriale ma fondamentale della nostra democrazia: il Tricolore, l’Inno Nazionale ed il Cerimoniale di Stato. Troppo spesso, infatti, questi elementi sono considerati semplici formalismi, mentre in realtà essi rappresentano le fondamenta dell’identità collettiva e il riflesso dei Valori costituzionali.

Divulgare la conoscenza della corretta esposizione delle bandiere, dell’esecuzione dell’Inno Nazionale e La gestione degli eventi ufficiali significa, prima di tutto, tutelare la dignità della Repubblica e promuovere una cultura del rispetto istituzionale, specialmente tra le nuove generazioni e all’interno della Pubblica Amministrazione. I simboli della Repubblica, infatti, non sono solo immagini o protocolli, ma il racconto vivo della nostra storia e della nostra Costituzione. Rispettarli significa rispettare noi stessi come comunità.

L’incontro, inoltre, si propone di fare chiarezza sulle regole formali che governano il Cerimoniale, offrendo al contempo una profonda riflessione sul senso civico.

PROGRAMMA:

• Ore 10.00: saluti istituzionali del Sindaco di Nettuno, dott. Nicola Burrini.

• A seguire:

-Cerimoniale di Stato e Simboli della Repubblica

Relatore: Cav. Anna Fosson, già Capo del Cerimoniale della Presidenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta e Socio Fondatore dell’Accademia del Cerimoniale Protocol Academy, che illustrerà anche i contenuti del suo volume “L’Essenziale del Cerimoniale”.

– Il Canto degli Italiani – l’Inno Nazionale

Relatore: Cav. Fulvio CREUX, già Direttore della Banda Musicale della Guardia di Finanza e dell’Esercito, autore di studi e trascrizioni de il Canto degli Italiani.

– Modera: Uff. Tommaso Bove

– Ore 12.00: Saluti finali e ringraziamenti.