“La longevità è una sfida etica per tutti”: Il 25 e 26 maggio 2026 a Roma si terrà il Vatican Longevity Summit

Incontro internazionale con autorevoli esperti da ogni parte del mondo

Il Centro di Formazione Integrale dell’Università Europea di Roma (UER) è lieto di promuovere il Vatican Longevity Summit, incontro internazionale sul tema della longevità che si terrà il 25 e 26 maggio 2026 nell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, a Roma, in via degli Aldobrandeschi 190.

Il mondo sta cambiando. L’aumento dell’aspettativa di vita ci pone di fronte a sfide etiche, sociali e culturali importanti. Il Vatican Longevity Summit si propone come spazio di dialogo internazionale su questo tema, con la partecipazione di autorevoli ricercatori ed esperti da ogni parte del mondo. L’incontro è promosso dall’Istituto Internazionale di Neurobioetica (IINBE) in collaborazione con Brain Circle Italia e con il patrocinio della Pontificia Accademia per la Vita.

Il programma affronterà il tema della longevità in modo integrale, con quattro aree tematiche: Scienza della longevità, Cervello e Neuroscienze, Rigenerazione e Biotecnologie, Arte, Filosofia ed Etica. Interverranno, fra gli altri: Thomas C. Südhof, Premio Nobel per la Medicina, Juan Carlos Izpisúa Belmonte, pioniere della riprogrammazione cellulare, Rusty Gage, leader mondiale nello studio delle cellule staminali neurali, Hiromitsu Nakauchi, della Stanford University e Guido Kroemer, tra i massimi esperti di senescenza cellulare.

“Riflettere sulla longevità significa mettere la persona al centro di tutto, con il suo immenso valore e le sue speranze per il domani, “, afferma Padre Alberto Carrara LC, Presidente dell’Istituto Internazionale di Neurobioetica e promotore del Vatican Longevity Summit. “Penso che sia importante incoraggiare un dialogo interdisciplinare costruttivo, per accompagnare i futuri passi dell’umanità”.

“Siamo felici di essere, come Università Europea di Roma, partner di questo progetto”, spiega Padre Enrico Trono LC, Direttore del Centro di Formazione Integrale UER. “Un invecchiamento integrale e sostenibile interpella direttamente la missione del Centro di Formazione Integrale, chiamato a promuovere lo sviluppo integrale dell’Uomo e ad affermare il valore di ogni fase della vita. Due giornate in cui premi Nobel, medici, filosofi e bioeticisti dialogano e si confrontano sul senso dell’invecchiamento e il valore della vita sono per i nostri studenti l’esperienza viva di quella “ragione aperta” — capace di tenere insieme specializzazione scientifica e unità del sapere — di cui ci facciamo promotori e che è al cuore del nostro modello formativo”.

A conclusione dei lavori del Summit sarà presentata la Carta Etica sulla Longevità, frutto della riflessione tra i partecipanti all’incontro.

Il programma completo del Vatican Longevity Summit è in questo link: https://vaticanlongevitysummit.org