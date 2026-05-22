Ardea e Tor San Lorenzo, maxi operazione dei Carabinieri. Quattro arresti per spaccio, sequestrate armi clandestine

ARDEA (RM) – I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, concentrando le attività in particolare nella popolosa località di Tor San Lorenzo, nel comune di ARDEA. Le operazioni si sono focalizzate sullo spaccio di sostanze stupefacenti, con l’arresto di due giovani, entrambi minorenni e residenti ad Ardea, sorpresi a cedere dosi di hashish a un acquirente minorenne. A seguito della perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto in loro possesso 102 g di hashish, diverse dosi di cocaina, un bilancino di precisione e la somma in contanti di 420 euro. Arrestati per detenzione ai fini di spaccio, i giovani sono stati tradotti presso il Centro di Prima Accoglienza di Roma in attesa del rito direttissimo.

Sempre ad Ardea, un uomo del posto è stato arrestato per detenzione illegale di armi comuni da sparo e munizionamento. Una perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di una pistola scacciacani modificata calibro 22, di una pistola Beretta calibro 9 la cui matricola non risultava censita (sulla quale sono in corso accertamenti per individuarne la provenienza) e 34 munizioni di vario calibro. L’uomo è stato condotto presso il carcere di Velletri.

Un terzo uomo, residente ad Ardea e già censurato, è stato infine arrestato dai Carabinieri e condotto nel carcere di Velletri in esecuzione di un decreto di sospensione provvisoria dell’affidamento al servizio sociale con conseguente carcerazione, dovendo scontare una pena residua di 3 anni e 4 mesi. Il provvedimento è stato emesso dall’Autorità Giudiziaria di Udine per il reato di bancarotta fraudolenta.

Oltre agli arresti, i Carabinieri hanno denunciato 4 persone: un cittadino straniero già sottoposto agli arresti domiciliari ad Ardea e trovato fuori dalla propria abitazione; un uomo residente ad Ardea, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di tre coltelli a scatto; un giovane, residente a Fiumicino, trovato a bordo della sua auto con una mazza da baseball; un uomo, residente ad Aprilia, sorpreso al volante con un tasso alcolemico superiore al consentito.

I Carabinieri hanno anche segnalato 2 assuntori di sostanze stupefacenti alla Prefettura, trovati in possesso di droga per uso personale.

Sono state inoltre elevate 7 sanzioni amministrative al Codice della Strada per un importo complessivo di 1.783 euro, con il sequestro di un veicolo e il ritiro o la sospensione di quattro patenti e una carta di circolazione.

Il servizio straordinario ha permesso di controllare complessivamente 72 persone e 33 veicoli.