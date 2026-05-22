Anzio. Rifiuti, cambia tutto: nuovi giorni di raccolta e più servizi

Lo Fazio e Brignone: “Aumentare il decoro, migliorare la differenziata e ridurre i costi”

Con l’arrivo della stagione estiva l’ufficio Ambiente rivoluziona il servizio di raccolta dei rifiuti con nuovi calendari e più servizi per far fronte alle diverse criticità emerse e aumentare il decoro, la percentuale di raccolta differenziata, e riducendo di conseguenza il costo del servizio.

In centro, ad esempio, per le attività di ristorazione ci saranno tre passaggi giornalieri, mentre per le utenze domestiche sarà possibile conferire tutti i tipi di rifiuto in postazioni che si troveranno in cinque aree della città. Per il verde, invece, stop alle buste e conferimento in punti di raccolta prestabiliti.

“Si tratta di una sperimentazione che consentirà di limare alcuni dettagli in vista del nuovo servizio definitivo – dichiara il sindaco, Aurelio Lo Fazio – Gli uffici hanno lavorato accuratamente in questi mesi seguendo un triplice indirizzo politico che abbiamo dato: aumentare il decoro della città durante la stagione estiva, aumentare la percentuale di raccolta differenziata e, di conseguenza, arrivare ad abbassare in futuro il costo della Tari”.

Va considerato che ad oggi il Comune di Anzio paga oltre 300 mila euro al mese di indifferenziato: “E i costi stabiliti dalla Regione – dice l’assessore all’ambiente, Luca Brignone – tendono ad aumentare. Per questo, oltre che per ovvi motivi ambientali e sanitari, puntiamo a spingere sulla differenziata. Il focus in questa fase è il centro storico e la gestione delle attività di ristorazione. Con la categoria abbiamo avviato un confronto già da tempo ed esplorato diverse ipotesi. Le novità riguarderanno anche le utenze domestiche. Anche in questo caso il servizio al centro storico non funzionava. Ci saranno 5 postazioni accessibili per tutte le frazioni di rifiuti, 5 ore al giorno, e così ampliamo notevolmente l’offerta. Infine, allineiamo le frequenze di raccolta ai comuni più virtuosi e proviamo a cambiare il paradigma della raccolta del verde”.

Gli sfalci in busta, infatti, costano esattamente il triplo del verde raccolto sfuso.

“Dobbiamo quindi perseguire questa direzione con modalità miste tarate sulle esigenze dei singoli quartieri. Ricordo – conclude Brignone – che l’attuale contratto di servizio di gestione dei rifiuti scade a novembre 2028. Allora sarà possibile immaginare anche nuovi investimenti e sarà possibile non sprecarli, perché avremo verificato e aggiustato ulteriormente tutti gli aspetti necessari per erogare un servizio ottimale, sostenibile ed economico.”

Cosa cambia dal 1° giugno 2026

1. Nuovo calendario Utenze Domestiche:

· Organico: lunedì, mercoledì e sabato

· Carta e cartone: martedì

· Plastica e metalli: venerdì

· Secco residuo: giovedì

· Raccolta del vetro bisettimanale secondo il calendario della zona

2. Nuovo calendario Utenze Non Domestiche di ristorazione

· 3 passaggi di organico al giorno tutti i giorni al centro storico. 2 nel resto della città

· 6 passaggi settimanali di cartone e plastica

· 4 passaggi di vetro settimanali al centro storico. 2 nel resto della città

· 1 passaggio settimanale di secco residuo

3. Nuovo calendario Utenze Non Domestiche

· Organico tutti i giorni

· 6 passaggi settimanali di cartone e plastica

· 4 passaggi settimanali di vetro

· 1 passaggio settimanale di secco residuo

Cosa cambia dal 15 giugno 2026

1. Raccolta settimanale del verde.

· Il verde verrà raccolto solo sfuso e quindi senza buste. In questo modo si passa dal costo di 75 euro a tonnellata attuale a 25 euro a tonnellata!

· Scarica il calendario della tua zona. Il verde verrà raccolto in alcune zone con il bidone, in altre conferendolo presso punti di raccolta distribuiti sul territorio.

2. Cambio raccolta differenziata al centro storico

· Niente più furgone mobile

· 5 punti di raccolta presidiati di tutte le frazioni, dalle ore 6.00 alle ore 12.00 tutti i giorni:

-Riviera Mallozzi (Giardini Turcotto)

-Piazza Pollastrini

-Vicolo dei Fabbri

-Piazza Garibaldi

-Largo Bragaglia