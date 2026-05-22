Elezioni comunali a Genzano, una poltrona per cinque

Il 24 e 25 Maggio si vota per le elezioni comunali nel Comune di Genzano di Roma. Sono 5 i candidati che concorrono per la carica di sindaco. 19 le liste presentate a loro sostegno, oltre a quelle dei partiti nazionali, molte le liste civiche locali. Vediamo chi sono gli aspiranti sindaco.

Carlo ZOCCOLOTTI (sindaco uscente), professione: imprenditore nel mondo della cooperazione. Sostenuto. sostenuto dalle liste: Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra-Europa Verde-Sinistra Italiana+Civica, Noi Domani Genzano, Genzano Prima di Tutto, Lista Gramsci.

Rocco Fabio PAPALIA professione: consulente di direzione e aziendale. Sostenuto dalle liste: Genzano Risorge, Forza Italia-PPE, Noi Moderati, Fratelli d’Italia, Lega.

Giulia BRIZIARELLI (ex assessore alla cultura) professione: docente di storia e Filosofia . Sostenuta dalla lista Genzano Torna bella

Flavio GABBARINI, professione: ex impiegato di banca, é stato Sindaco dal 2011 al 2016.

Sostenuto dalle liste: Movimento Civico Citta Futura, Lista Civica Landi, Ci Siamo per Genzano, Genzano Avanti Insieme

Piergiuseppe ROSATELLI professione: ingegnere, ex dirigente pubblico. Sostenuto dalle liste: Rosatelli con Genzano Insieme, Il Centro, Forza Civica Genzano.