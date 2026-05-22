Domenica 24 maggio pulizia straordinaria della Strada romana a Nettuno

Valorizzare la storia e difendere il territorio: con questo obiettivo l’Ufficio Ambiente del Comune di Nettuno, su impulso dell’Assessore all’Ambiente Enrica Vaccari e in collaborazione con l’ANPS (Associazione Nazionale Polizia di Stato) e il Lions Club Anzio-Nettuno, ha organizzato una giornata di pulizia straordinaria per domenica 24 maggio.

L’intervento si concentrerà sull’antico tracciato stradale romano nella zona della Pineta di Nettuno (via dell’Alberone), dalle 9,30 alle 12.

Si tratta di un’area dal profondo valore storico e archeologico, purtroppo spesso deturpata dal fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. L’iniziativa punta a restituire decoro e cura a questo prezioso sito storico del Comune.

L’Amministrazione e le associazioni partner invitano tutta la cittadinanza, le famiglie e i volontari a partecipare attivamente per dare una mano e riaccendere i riflettori sulla bellezza del nostro territorio.

L’appuntamento è per domenica 24 maggio, dalle 9,30 alle 12

in Via dell’Alberone (zona Pineta di Nettuno)

I materiali per la raccolta saranno forniti sul posto. Si raccomandano abbigliamento e scarpe comode.