Al Forte Sangallo un viaggio tra poesia e musica pop: nuovo appuntamento venerdì in Biblioteca”

Sarà dedicato al dialogo tra parole e musica il prossimo incontro della rassegna che si tiene tutti i venerdì in Biblioteca”, promossa dall’Assessorato alla Cultura presso la Biblioteca Comunale Forte Sangallo.

Oggi*, alle ore *17.30*, il percorso di approfondimento sul Novecento proporrà una riflessione sulle connessioni tra poesia e canzone pop, attraverso ascolti guidati, letture e analisi di testi che hanno segnato generazioni diverse.

Un pomeriggio pensato per mostrare come la scrittura poetica abbia influenzato il linguaggio musicale contemporaneo e come molte canzoni abbiano saputo trasformarsi in strumenti di racconto sociale, emotivo e culturale.

La rassegna continua così a confermarsi come uno spazio aperto al confronto e alla partecipazione, con iniziative che uniscono divulgazione culturale e coinvolgimento del pubblico.