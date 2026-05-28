“Ricordare per non dimenticare”: la Sala Consiliare si riempie della voce e dei sogni dei ragazzi dell’IC Nettuno III

La memoria storica non è un semplice sguardo all’indietro, ma un filo invisibile capace di unire le generazioni per costruire un futuro di pace. È questo il messaggio profondo che ha accompagnato la diciassettesima edizione della manifestazione “Ricordare per non dimenticare – Premio Antonio Taurelli”, che si è tenuta ieri, 26 maggio, nella splendida cornice della Sala Consiliare del Comune di Nettuno.

Nato per mantenere vivo il ricordo di Antonio Taurelli — testimone diretto della Seconda guerra mondiale che ha dedicato la vita a invitare i giovani a imparare dagli errori del passato — l’evento si è aperto con un lunghissimo e caloroso applauso per “Nonno Antonio”, come lo chiamavano affettuosamente gli studenti.

La sua eredità e i suoi insegnamenti sono stati il fulcro degli interventi delle autorità presenti: dal Sindaco Nicola Burrini all’Assessore all’Istruzione Roberto Imperato, passando per la Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, la Dott.ssa Alessia De Santis, la vice direttrice del Cimitero Americano Mariska Weaver, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e il nipote, Antonio Taurelli.

Il vero cuore pulsante della giornata sono stati i lavori degli studenti delle classi terze, bravissimi nel raccogliere i ricordi di nonni e parenti per trasformarli in arte.

I ragazzi hanno saputo dare forma all’orrore della guerra e al desiderio di un mondo migliore attraverso tre categorie:

Poesia: Premiati Bianca Ricci, Marco Castrechini e Mattia Ruggeri, capaci di esprimere con grandissima sensibilità il rifiuto di ogni conflitto.

Prosa: Riconoscimenti a Camilla Orlando, Letizia Vittozzi e Lavinia Lo Bello, che hanno dato voce sia a chi ha vissuto il secondo conflitto mondiale, sia a chi, purtroppo, vive sotto le bombe ancora oggi.

Disegno: Sul podio Lavinia Pica, Viola Maria Rabini e Camilla Salvini, che con i loro colori hanno tradotto in immagini ciò che a volte è difficile dire a parole.

A tutti i premiati la famiglia Taurelli ha voluto donare il libro “Antonio Taurelli – storia di un partigiano che combatté con gli americani”, un simbolo concreto per ringraziarli del loro impegno, oltre ad una donazione alla scuola per arricchire la biblioteca scolastica.

L’evento ha vissuto momenti di pura spontaneità grazie ai bambini della scuola primaria del plesso “Antonio Taurelli” di Piscina Cardillo, che hanno ricordato ai “grandi” quanto sia semplice, in fondo, fare la pace. A rendere l’atmosfera ancora più toccante ci ha pensato la musica, con le esibizioni del coro dell’I.C. Nettuno III “Andante con brio” (diretto dalla Prof.ssa Ciambrone) e del coro delle classi seconda e quarta del plesso “A. Taurelli” diretti dalla maestra Annalisa Manetta.

Anche quest’anno la manifestazione — fortemente voluta dalla Dirigente Scolastica, la Dott.ssa Ramona Bica, e coordinata con passione dalla referente del progetto, la Prof.ssa Krizia Petriconi — si è confermata un appuntamento prezioso per tutta la comunità di Nettuno. Un’occasione in cui scuole, istituzioni e famiglie si stringono attorno ai più giovani, dimostrando che la pace si costruisce ogni giorno, a partire dal ricordo