Tor San Lorenzo, tenta di rubare elettrodomestici e aggredisce un dipendente. Arrestato dai carabinieri

ARDEA (RM) – I Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo, con l’ausilio dei colleghi della Stazione di Anzio, hanno arrestato un 47enne marocchino, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, gravemente indiziato del reato di rapina impropria.

L’intervento dei militari è scattato a Tor San Lorenzo, a seguito della segnalazione giunta tramite il 112 NUE di un furto in corso presso un noto esercizio commerciale della zona. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno accertato che il presunto autore del reato si era appena allontanato. Come appurato dai testimoni presenti, l’uomo avrebbe tentato di asportare alcuni elettrodomestici e, nel tentativo di garantirsi la fuga, avrebbe ingaggiato una colluttazione con un dipendente, ferendolo lievemente, configurandosi così l’ipotesi di reato di rapina impropria.

Grazie all’intervento tempestivo e all’avvio immediato delle ricerche, i Carabinieri sono riusciti a rintracciare e bloccare il 47enne nelle vicinanze del negozio.

Il dipendente ferito è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato alla Clinica Sant’Anna di Pomezia (RM), dove è stato medicato e dimesso.

L’arrestato è stato condotto nelle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Anzio, in attesa del rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Il pronto e risoluto intervento dei Carabinieri è avvenuto poche ore dopo un episodio analogo avvenuto nella medesima località, culminato con un fermo di indiziato di delitto, a riprova della costante e capillare presenza dell’Arma sul territorio.