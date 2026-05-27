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Elezioni comunali: Albano e Ariccia il centrodestra vince al primo turno

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Albano

Alle elezioni comunali di Albano Laziale del 24 maggio 2026 ha vinto il candidato del centrodestra Massimo Ferrarini, eletto sindaco direttamente al primo turno con il 51,99% dei voti. Il centrodestra torna così alla guida del comune dopo oltre vent’anni, battendo il sindaco uscente di centrosinistra, Massimiliano Borelli, che si è fermato al 34,94%. Gli altri candidati, Tedone e Andreassi, sono entrati in consiglio comunale. Un capolavoro di Ferrarini che, il 14 ottobre 2025 convinse 13 consiglieri comunali, tra cui anche alcuni della maggioranza di centronistra che sosteneva Borelli, a firmare la sfiducia. Ora per cinque anni governerà la destra che oltre a mantenete le promesse dovrà dimostrare di saper governare una città di quasi 40 mila abitanti.

Maggioranza:

  • Fratelli d’Italia, che con 3.788  conquista 7 consiglieri comunali,
  • Fare con Ferrarini Sindaco, ottiene 3 seggi.
  • Insieme per un Futuro Migliore 2 seggi,
  • Noi Moderati 1 seggio,
  • Forza Italia 1 seggio
  • Rete dei Cittadini 1

Resta fuori dall’aula Consiliare la Lega di Salvini.

Opposizione

  • Partito Democratico conquista 3 seggi
  • Passione Civica 1 seggio
  •  Identità e Bene Comune 1 seggio
  • Alleanza Verdi e Sinistra 1 seggio

Restano fuori dal consiglio comunale il Movimento 5 Stelle e Casa Riformista.

Ariccia.

Nelle elezioni comunali di Ariccia  ha vinto Gianluca Staccoli, candidato del centrodestra, che è stato riconfermato sindaco al primo turno con il 56,22% dei voti. Staccoli, ha ottenuto una vittoria netta evitando il ballottaggio grazie al forte traino della coalizione. Fratelli d’Italia: Si è consolidato come il primo partito del comune, garantendo al centrodestra una solida maggioranza in consiglio comunale. Giorgia La Leggia (Centrosinistra): La principale sfidante sostenuta dal Partito Democratico e da liste civiche si è fermata al 23,65% dei voti. Fabrizio Profico: Il terzo candidato sindaco in corsa non è riuscito a imporsi nella sfida elettorale.

  • Maggioranza (Gianluca Staccoli Sindaco)Fratelli d’Italia: 3 seggi
  • Lista Civica “Staccoli Sindaco”: 3 seggi
  • Lista Civica “Staccoli Nuova”: 2 seggi
  • Forza Italia: 2 seggi

Restano fuori dal Consiglio le liste di Lega e Noi Moderati.

 Opposizione

  • Giorgia La Leggia (Candidata sindaca del centro-sinistra, entra di diritto)
  • Partito Democratico: 2 seggi
  • Fabrizio Profico (Candidato sindaco entra di diritto)
  • Alleanza per Ariccia: 1 seggio
  • Alleanza Verdi e Sinistra: 1

Restano senza rappresentanza il Movimento 5 Stelle e la lista “Ariccia Rinasce”.

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