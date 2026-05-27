Elezioni comunali: Albano e Ariccia il centrodestra vince al primo turno

Albano

Alle elezioni comunali di Albano Laziale del 24 maggio 2026 ha vinto il candidato del centrodestra Massimo Ferrarini, eletto sindaco direttamente al primo turno con il 51,99% dei voti. Il centrodestra torna così alla guida del comune dopo oltre vent’anni, battendo il sindaco uscente di centrosinistra, Massimiliano Borelli, che si è fermato al 34,94%. Gli altri candidati, Tedone e Andreassi, sono entrati in consiglio comunale. Un capolavoro di Ferrarini che, il 14 ottobre 2025 convinse 13 consiglieri comunali, tra cui anche alcuni della maggioranza di centronistra che sosteneva Borelli, a firmare la sfiducia. Ora per cinque anni governerà la destra che oltre a mantenete le promesse dovrà dimostrare di saper governare una città di quasi 40 mila abitanti.

Maggioranza:

Fratelli d’Italia , che con 3.788 conquista 7 consiglieri comunali,

, che con 3.788 conquista 7 consiglieri comunali, Fare con Ferrarini Sindaco , ottiene 3 seggi.

, ottiene 3 seggi. Insieme per un Futuro Migliore 2 seggi,

2 seggi, Noi Moderati 1 seggio,

1 seggio, Forza Italia 1 seggio

1 seggio Rete dei Cittadini 1

Resta fuori dall’aula Consiliare la Lega di Salvini.

Opposizione

Partito Democratico conquista 3 seggi

conquista Passione Civica 1 seggio

1 seggio Identità e Bene Comune 1 seggio

1 seggio Alleanza Verdi e Sinistra 1 seggio

Restano fuori dal consiglio comunale il Movimento 5 Stelle e Casa Riformista.

Ariccia.

Nelle elezioni comunali di Ariccia ha vinto Gianluca Staccoli, candidato del centrodestra, che è stato riconfermato sindaco al primo turno con il 56,22% dei voti. Staccoli, ha ottenuto una vittoria netta evitando il ballottaggio grazie al forte traino della coalizione. Fratelli d’Italia: Si è consolidato come il primo partito del comune, garantendo al centrodestra una solida maggioranza in consiglio comunale. Giorgia La Leggia (Centrosinistra): La principale sfidante sostenuta dal Partito Democratico e da liste civiche si è fermata al 23,65% dei voti. Fabrizio Profico: Il terzo candidato sindaco in corsa non è riuscito a imporsi nella sfida elettorale.

Maggioranza (Gianluca Staccoli Sindaco) Fratelli d’Italia : 3 seggi

: 3 seggi Lista Civica “Staccoli Sindaco” : 3 seggi

Lista Civica “Staccoli Nuova” : 2 seggi

Forza Italia: 2 seggi

Restano fuori dal Consiglio le liste di Lega e Noi Moderati.

Opposizione

Giorgia La Leggia (Candidata sindaca del centro-sinistra, entra di diritto)

Partito Democratico : 2 seggi

Fabrizio Profico (Candidato sindaco entra di diritto)

Alleanza per Ariccia : 1 seggio

Alleanza Verdi e Sinistra: 1

Restano senza rappresentanza il Movimento 5 Stelle e la lista “Ariccia Rinasce”.