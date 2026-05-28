Travolta in bici ad Aprilia, morta ragazzina di 14 anni

Drammatico incidente ieri pomeriggio attorno alle 15,39 ad Aprilia. Una ragazza di 14 anni, Ilary ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto in via Genio Civile, altezza via Tesino, nei pressi dell’ex ristorante La Trottola.

Un urto molto violento che non ha lasciato scampo alla piccola che è morta sul colpo. La strada è stata chiusa al traffico dei veicoli, per permettere i rilievi. La dinamica è ancora da accertare.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, il 118 e un elicottero. Le condizioni della bambina sono apparse subito gravi, ma nessun intervento di soccorso è stato utile per salvarla.

Secondo alcune informazioni l’adolescente era in sella ad una bici, forse sbucandoo da una via laterale, è stata colpita da un’auto, una Citroen. La piccola sarebbe prima finita contro il parabrezza della vettura e poi sarebbe stata scaraventata in un fosso. Al volante una donna, che si è subito fermata sul posto, e che ha accusato un malore per lo choc, è stata quindi soccorsa.