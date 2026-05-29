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All’ospedale di Velletri arrivano 11 nuovi televisori grazie a “Cuore a cuore odv”

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Undici nuovi televisori LCD per rendere più accoglienti i reparti e regalare un po’ di compagnia ai pazienti durante la degenza o l’attesa. È la donazione consegnata oggi all’ospedale “Paolo Colombo” di Velletri dall’associazione Cuore a Cuore ODV.

 

I televisori saranno destinati ai reparti di Medicina Generale, Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso. Proprio nel Pronto Soccorso alcuni apparecchi troveranno posto nel box pediatrico e nella sala d’attesa, spazi dove anche un gesto semplice può aiutare ad alleggerire momenti spesso delicati, soprattutto per i bambini e per le famiglie.

 

Alla consegna erano presenti, oltre al presidente dell’associazione, Luca Battisti e ad una folta rappresentanza della sua crew, su tutti il clown Bigio, il dottor Antonio Romanelli, che ha ispirato e sostenuto l’iniziativa, la dottoressa Daniela Mercuri della Direzione sanitaria di presidio e una rappresentanza del personale dei reparti coinvolti.

 

Ma quella di oggi non è stata soltanto una donazione materiale. I volontari di Cuore a Cuore ODV hanno attraversato i reparti con i loro nasi rossi e i camici colorati e stravaganti, portando sorrisi, leggerezza e qualche momento di serenità a pazienti, operatori e familiari. Un piccolo segnale di vicinanza che ha reso ancora più bello il significato dell’iniziativa.

 

Sotto l’egida dell’associazione, che dal 2023 ha come mission quella di donare un sorriso dove è difficile trovarlo, hanno contribuito anche Roma Club Figli di Roma, Semob Srls, Panificio Rossetti e La Bottega di Noi, realtà che hanno scelto di fare squadra per offrire qualcosa di utile e concreto all’ospedale e alla comunità.

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