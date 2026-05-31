Memoria, riscatto sociale e cultura contro la marginalizzazione delle periferie, al Quarticciolo la 3ª Festa provinciale dell’ANPI

ROMA – La Terza Festa dell’ANPI provinciale di Roma si appresta ad accendere i riflettori su una delle aree più complesse e ricche di storia della Capitale. Quest’anno la manifestazione si svolgerà nei giorni 5, 6 e 7 giugno interamente al Quarticciolo. Le iniziative e i dibattiti avranno come cuore pulsante il Parco intitolato al partigiano Modesto Di Veglia, storica figura delle formazioni Bandiera Rossa, scomparso pochi anni fa e da sempre anima e custode della memoria storica del quartiere.

“Portare la nostra festa in questa parte della periferia di Roma poco conosciuta ai più, se non per le sue contraddizioni e complessità spesso mediaticamente sensazionalizzate a fini strumentali, è stata una scelta politica operata con convinzione” scrive l’organizzazione.

​Il contrasto al “Decreto Caivano” e la via della Costituzione

​La decisione di presidiare il Quarticciolo nasce anche in risposta alle recenti misure del governo di destra, che ha inserito il quartiere nel cosiddetto “decreto Caivano”. Una misura che l’ANPI contesta apertamente: l’inserimento dell’intera area in un piano puramente “securitario” ed “emergenziale”, infatti, viene visto come una risposta incapace di affrontare le reali e profonde criticità della Roma popolare. Secondo l’ANPI, la vera riqualificazione non passa dalla sola repressione, ma necessita di investimenti strutturali, risorse economiche, progettualità sociale e culturale, istruzione e politiche di accoglienza e inclusione. L’obiettivo deve essere l’emancipazione sociale e la rimozione degli ostacoli economici, proprio come prescritto dall’Articolo 3 della nostra Costituzione.

​Quarticciolo: cuore della Resistenza

​La Festa celebra la Roma Libera e Antifascista che proprio nelle strade, nelle piazze e lungo le vie consolari di quella che fu designata come l’Ottava zona (comprendente Quarticciolo, Quadraro, Centocelle, Tor Pignattara e Borgata Gordiani) sviluppò la più forte e radicata Resistenza contro l’occupazione nazifascista. Un contributo notevole al conferimento, nel 2018, da parte del Preside della Repubblica, della Medaglia d’Oro al Valor Militare,

​Il Quarticciolo fu un epicentro di questa attività partigiana di massa. Per mantenere vivo questo legame, il programma della festa prevede incontri tematici sulla Resistenza nelle periferie della Capitale, ma anche ampi spazi di confronto sulla realtà odierna del quartiere, dove si stanno sviluppando nuove forme di resistenza civile contro il degrado, il classismo economico e la criminalizzazione del disagio sociale.

​Il “Polo civico dal basso” e il programma degli eventi

​L’ANPI ha scelto di dare visibilità a quel tessuto sociale che quotidianamente opera lontano dai riflettori e dalle speculazioni elettorali: un vero e proprio “Polo civico dal basso” composto dalla palestra popolare, dal doposcuola per i ragazzi e le ragazze, dal centro sociale anziani e da tantissime altre realtà culturali che garantiscono solidarietà e coesione.

​Il programma dei tre giorni offrirà ai cittadini un’importante offerta culturale e di svago: presentazioni di libri, proiezioni di documentari, dibattiti, ben tre mostre storiche e momenti artistico-musicali di alto livello (con due concerti a sera e uno spettacolo teatrale incentrato sulle donne della Resistenza, nell’anno dell’80° anniversario della Repubblica).

​L’inaugurazione ufficiale vedrà la partecipazione di importanti figure istituzionali e storiche, tra cui: ​Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ​l’assessore alla Cultura, Massimiliano Smeriglio, ​il presidente del V Municipio, Mauro Caliste, ​gli assessori Giuseppe Battaglia e Claudia Pratelli, ​Gianfranco Pagliarulo (Presidente nazionale ANPI, ​il partigiano dei GAP dell’VIII zona Angelo Nazio e la staffetta partigiana Luciana Romoli.

​Il programma completo e dettagliato della tre giorni è consultabile sui canali social dell’associazione e sul sito ufficiale dedicato alla Festa: https://www.anpiroma.org/p/3-festa-dellanpi-provinciale-di-roma.html