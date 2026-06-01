Prevenire per Vivere: il 5 giugno a Borgo Piave incontro con il Prof. Antonio Carbone

Venerdì 5 giugno ore 16.00 Casa di Quartiere di Borgo Piave. Ingresso Libero

Prevenire per Vivere: a Borgo Piave incontro con il Prof. Antonio Carbone

Pomeriggio dedicato alla prevenzione e all’informazione sulle patologie urologiche

La Casa di Quartiere di Borgo Piave a Latina ospiterà, a partire dalle ore 16 di Venerdì 5 giugno, un importante momento di sensibilizzazione dedicato all’uroprofilassi oncologica, aperto a tutti. Un’occasione preziosa per informare, ascoltare e confrontarsi su temi che riguardano da vicino la salute e la prevenzione, promosso dal Centro Socio Culturale Enzo Mengoni, presieduto da Assunta Gneo. Per l’occasione sarà presente il Professor Antonio Carbone, luminare nel campo dell’urologia e Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Urologia e Chirurgia Robotica dell’Università “La Sapienza” – Polo Pontino, presso l’Ospedale ICOT di Latina. La sua partecipazione rappresenta un’opportunità di grande valore per approfondire, con competenza e chiarezza, le principali problematiche legate alle patologie urologiche. Durante l’incontro sarà sottolineato come molte patologie urologiche, sia benigne che maligne, abbiano spesso origini multifattoriali. Tra i fattori che possono incidere maggiormente vi sono le patologie dismetaboliche e le abitudini dannose come il fumo di sigaretta, elementi che possono aumentare il rischio di sviluppare malattie dell’apparato urinario e urogenitale. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di diffondere una cultura della prevenzione, fondamentale non solo per ridurre il rischio di ammalarsi, ma anche per prevenire eventuali recidive dopo i trattamenti. Il confronto con lo specialista permetterà ai partecipanti di affrontare questi temi in maniera consapevole e informata, comprendendo quanto siano importanti diagnosi precoce, corretti stili di vita e controlli periodici. Nel corso dell’incontro si parlerà in particolare di iperplasia prostatica benigna, di calcolosi delle vie urinarie e dei tumori dell’apparato urogenitale, con un’attenzione specifica alle strategie preventive e alle possibilità di affrontare queste patologie con maggiore conoscenza e serenità.