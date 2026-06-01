Aprilia, Selciatella e Sacida: i cittadini si rimboccano le maniche. Successo per la giornata di pulizia organizzata dal Comitato di quartiere 

I quartieri della Selciatella e della Sacida hanno dato un forte segnale di civismo e attaccamento al territorio. I Comitati di quartiere hanno infatti promosso e organizzato una straordinaria giornata dedicata alla pulizia delle strade della zona, registrando una risposta entusiasta e partecipativa da parte della comunità locale. L’evento ha visto la partecipazione attiva di almeno trenta residenti che, armati di guanti, sacchi e indossando le ormai riconoscibili casacche gialle, hanno setacciato le vie dei quartieri per rimuovere i rifiuti abbandonati.

“Sono stati raccolti ben 120 sacchi di immondizia, contenenti rifiuti di vario genere che deturpavano il decoro urbano. Tutti i sacchi accumulati sono stati messi in sicurezza e smaltiti dalla Progetto Ambiente, l’azienda municipalizzata che ha supportato l’iniziativa garantendo il corretto ritiro dei materiali ed anzi approfitto per ringraziare la Direttrice Generale Drssa Valentina Sanfelice per la grande sensibilità dimostrata per il nostro quartiere e tutti gli operatori intervenuti. Vedere vicini di casa, dai più anziani ai più giovani, scendere in strada con la casacca gialla è stata una grandissima emozione. Oggi non abbiamo solo pulito le nostre vie, ma abbiamo dimostrato che il senso di comunità a Selciatella è più vivo che mai. Un ringraziamento speciale va a ogni singolo cittadino che ha dedicato il proprio sabato mattina al bene comune.” ha dichiarato Andrea Mosca, vice-Presidente del CdQ Selciatella.

“Questa giornata rappresenta un tassello fondamentale del percorso di valorizzazione che come Comitato stiamo portando avanti.” ha concluso Claudio Barbetti, anch’egli vice-Presidente del CdQ Selciatella “120 sacchi di rifiuti in meno sul nostro territorio sono un risultato concreto, ma il messaggio più grande è quello della prevenzione e del rispetto per l’ambiente in cui viviamo. Speriamo che queste azioni spingano tutti a una maggiore responsabilità, affinché non ci sia più bisogno di raccogliere l’inciviltà altrui. Noi, in ogni caso, continueremo a vigilare e a prenderci cura del nostro quartiere.”