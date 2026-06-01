Nuovo stadio della Roma a Pietralata, approvato lo Schema di Convenzione

La Giunta regionale del Lazio ha approvato lo schema di Convenzione tra Commissario di governo per la realizzazione degli stadi, Regione Lazio e Roma Capitale per il nuovo stadio di calcio di Pietralata. La convenzione avrà validità dal momento della firma fino al 31 dicembre 2032.

Con questo testo, vengono individuati gli uffici regionali e ne vengono disciplinati i compiti in merito al procedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), che consta della valutazione di impatto ambientale e della conferenza di servizi decisoria.

Le parole del Presidente Francesco Rocca: «Un passo in avanti importante per il nuovo stadio della Roma a Pietralata: oggi abbiamo approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Lazio, il Commissario di Governo e Roma Capitale. Un tassello fondamentale per la realizzazione di un’infrastruttura importantissima per la città e il territorio, capace di portare investimenti diretti per oltre un miliardo di euro e di generare un indotto stimato in oltre tre miliardi.

Con i nostri uffici siamo impegnati a fare tutto il necessario per supportare il commissario di governo Sessa e portare così a compimento l’iter amministrativo di autorizzazione in tempi utili per far rientrare lo stadio di Pietralata, insieme con l’Olimpico, nel dossier Uefa e poter così ospitare gli Europei di calcio del 2032».