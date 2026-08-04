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Spiaggia dello Sport a Nettuno, 150 prenotazioni in una settimana

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E’ un clamoroso successo la Spiaggia dello sport di Nettuno che, in una sola settimana, ha registrato su App150 prenotazioni e che ha visto i campi costantemente pieni, considerando che l’accesso è garantito, anche a chi non ha presentato se quando si arriva in spiaggia i campi sono liberi.
Ed è continua la cura e la pulizia della spiaggia, seguita dall’Assessorato all’Ambiente guidato da Enrica Vaccari, da parte del personale della Tekneko, del Comune e del personale della Poseidon addetto alla cura e alla guardiania delle strutture.

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