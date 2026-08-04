E’ un clamoroso successo la Spiaggia dello sport di Nettuno che, in una sola settimana, ha registrato su App150 prenotazioni e che ha visto i campi costantemente pieni, considerando che l’accesso è garantito, anche a chi non ha presentato se quando si arriva in spiaggia i campi sono liberi.
Ed è continua la cura e la pulizia della spiaggia, seguita dall’Assessorato all’Ambiente guidato da Enrica Vaccari, da parte del personale della Tekneko, del Comune e del personale della Poseidon addetto alla cura e alla guardiania delle strutture.
Spiaggia dello Sport a Nettuno, 150 prenotazioni in una settimana
E’ un clamoroso successo la Spiaggia dello sport di Nettuno che, in una sola settimana, ha registrato su App150 prenotazioni e che ha visto i campi costantemente pieni, considerando che l’accesso è garantito, anche a chi non ha presentato se quando si arriva in spiaggia i campi sono liberi.
*Le notizie del quotidiano inliberauscita sono utilizzabili, a condizione di citare espressamente la fonte quotidiano inliberauscita e l’indirizzo https://inliberauscita.it
____________________________________________________
Inliberauscita il quodidiano che puoi leggere senza pubblicità invasiva
Redazione redazione@inliberauscita.it
Via Campobello 1/A, 00071 Pomezia (RM)+390690184103 info@sandamianomedicalcenter.it