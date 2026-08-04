“Nettuno fuori dalla nebbia”, Leonardo Leonardi e Silvana Maltese donano un quadro a Burrini

Questa mattina il pittore di Nettuno Leonardo Leonardi, insieme alla moglie Silvana Maltese, hanno donato un quadro al Sindaco di Nettuno Nicola Burrini, pensato per essere affisso in sala giunta.

Il quadro, intitolato “Nettuno fuori dalla nebbia”, è dedicato all’Amministrazione comunale per il rinnovamento culturale messo in piedi in un anno e otto mesi dall’elezione. Leonardo Leonardi ha voluto ringraziare, oltre al Sindaco, l’assessore alla cultura Roberto Imperato e il presidente del consiglio comunale Roberto Alicandri, con cui in questo periodo ha collaborato a diversi e importanti progetti che hanno visto la città di Nettuno protagonista.