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Bonifica e pulizia al parco Palatucci, continuano gli interventi straordinari

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Intervento straordinario, da parte del personale della Tekneko, presso il Parco Palatucci per la pulizia e la bonifica delle aree in cui giocano i bambini ed è frequentata dalla famiglie. Il parco, su cui l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Nicola Burrini sta investendo per una riqualificazione completa, è stato interessata da diversi lavori e a breve sarà messo a disposizione di tutti i cittadini.

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