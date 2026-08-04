Bonifica e pulizia al parco Palatucci, continuano gli interventi straordinari

Intervento straordinario, da parte del personale della Tekneko, presso il Parco Palatucci per la pulizia e la bonifica delle aree in cui giocano i bambini ed è frequentata dalla famiglie. Il parco, su cui l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Nicola Burrini sta investendo per una riqualificazione completa, è stato interessata da diversi lavori e a breve sarà messo a disposizione di tutti i cittadini.