Incidente mortale a Nettuno, schianto tra auto e due moto

Un incidente mortale è avvenuto nulla provincia di Roma. Un uomo, Vincenzo Zinna, 46 anni, residente a Lavinio, ha perso la vita e suo figlio è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto ieri, 2 maggio, alla periferia di Nettuno. Lo scontro, che ha coinvolto due moto e un’autovettura, si è consumato lungo via della Campana, non lontano dalla rotonda di Piscina Cardillo.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate sul posto, padre e figlio stavano procedendo a bordo di due diverse moto, una Honda 1000 e una Aprilia 125. Dopo aver superato la rotatoria, i due si sono trovati di fronte un’auto che stava effettuando una manovra di svolta per imboccare via Taormina.

L’impatto è stato improvviso e non ha lasciato spazio a frenate d’emergenza. La Honda guidata dal padre ha centrato la parte anteriore sinistra della vettura. Per l’uomo i soccorsi si sono rivelati inutili: è morto sul colpo a causa dei traumi riportati.Il giovane a bordo dell’Aprilia è rimasto ferito gravemente. La sua moto, dopo il contatto, ha finito la corsa contro il muretto di recinzione di un’abitazione privata. Il ragazzo è stato sbalzato dalla sella per circa 30 metri. Soccorso dal personale del 118, è stato trasferito d’urgenza in ospedale con fratture multiple e le sue condizioni restano serie.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Anzio e della stazione di Nettuno per gestire la viabilità e procedere ai rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta dinamica. Al centro degli accertamenti c’è la manovra di svolta dell’automobilista e la velocità dei mezzi coinvolti. Entrambi i veicoli a due ruote e l’auto sono stati sequestrati per ulteriori accertamenti. Indagano i carabinieri.