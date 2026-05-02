Controlli dei carabinieri a Valmontone e Artena: un arresto e due denunce

COLLEFERRO (RM) – Proseguono senza sosta le ispezioni a Colleferro e nei comuni limitrofi ad opera dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro, mirate alla prevenzione e repressione dei crimini predatori. L’intensificazione delle operazioni, decisa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, intende assicurare una maggiore tranquillità sia agli abitanti che ai numerosi visitatori dei centri commerciali e ricreativi nel Comune di Valmontone. L’imponente spiegamento di forze ha visto anche l’utilizzo di pattuglie appiedate, sia in uniforme che in borghese, all’interno dell’area del mercato cittadino, con l’intento di prevenire i borseggi ai danni delle categorie più indifese, in particolare gli anziani impegnati negli acquisti tra i banchi del mercato. Specificamente, ad Artena, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno fermato un cinquantenne del luogo che, nonostante fosse agli arresti domiciliari, è stato sorpreso fuori dalla propria dimora in evidente violazione delle disposizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. L’individuo è stato bloccato mentre conduceva la propria automobile, sebbene avesse già la patente sospesa e manifestasse chiari segnali di alterazione dovuta all’assunzione di bevande alcoliche. L’indagato, condotto nelle celle di sicurezza, è stato in seguito presentato al Tribunale di Velletri, che ha convalidato il provvedimento, ripristinando la misura cautelare presso la sua abitazione. Oltre all’evasione, l’uomo dovrà rispondere delle accuse per guida senza patente e per il rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico. Nel medesimo ambito operativo, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del NORM hanno deferito un ventottenne residente a Valmontone. Il giovane, fermato alla guida della propria vettura per un controllo, ha opposto un netto rifiuto a sottoporsi agli accertamenti volti a verificare l’eventuale stato di alterazione causato dall’uso di droghe. A carico del conducente è scattato l’immediato ritiro del documento di guida. L’articolato dispositivo di prevenzione messo in atto dai Carabinieri ha permesso, inoltre, ai Carabinieri della Stazione di Valmontone di segnalare alla competente Prefettura un trentunenne di origini campane, trovato in possesso di una esigua quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish, per la quale è stata elevata la contestazione per uso personale. L’attività di verifica dei Carabinieri, nel suo complesso, ha consentito di identificare 102 individui e di effettuare accertamenti su 87 veicoli e 4 esercizi commerciali. Nel contesto operativo sono state rilevate anche diverse infrazioni al Codice della Strada per un importo complessivo di circa 3.000 euro.