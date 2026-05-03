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Anzio, Tombino pericoloso a Lavinio mare

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A segnalare il pericolo un cittadino coscenzioso che ha provveduto sd avvisare la polizia locale. Il tombino, che si trova all’inizio di lungomare Celeste, è quello della fibra ottica il cui chiusino è sptofondato di diversi centimetri. Un pericolo soprattutto per chi viaggia sulle due ruote.

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